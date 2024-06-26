Восемь станций метро запустят к концу года в Москве

Строительство восьми станций метро в Москве планируется завершить к концу 2024 года, сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

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По его словам, на сегодняшний день у Депстроя находятся в работе 16 станций, из них 11 от Троицкой линии, 3 – Рублево-Архангельской и по одной на Сокольническую ("Потапово") и Кольцевую ("Достоевская") линии.

Руководитель ведомства добавил, что по поручению Сергея Собянина они должны открыть осенью для пассажиров участок Троицкой линии от "Новаторской" до "Тютчевской" с четырьмя станциями.

"К концу года завершим строительство еще трех станций Троицкой линии на участке от "Тютчевской" до "Коммунарки", – цитирует Загрутдинова Агентство "Москва".



Ранее москвичам рассказали, что в столичном метро появились цифровые планшеты появились на всех стойках "Живое общение". С помощью таких устройств пассажиры могут узнать о сервисах метро, контакт-центре "Московский транспорт", новинках и акциях сувенирных магазинов и вакансиях городского транспорта.

Кроме того, используя цифровые планшеты, горожане могут оставить отзыв, сообщить о неработающей стойке и посмотреть ближайшую открытую.