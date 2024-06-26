Запашный рассказал об атаке мошенников на руководителей театров в Москве

Дрессировщик Эдгард Запашный подвергся атаке мошенников, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Подробности попытки «развода» не раскрываются. Сам Запашный в своем Telegram-канале только подтвердил, что мошенники продолжают писать от его имени знакомым. Также он рассказал, что мошенники используют дипфейк мэра Москвы Сергея Собянина и звонят местным руководителям театров.

Коллеги, очередная схема от мошенников. Звонят по видеосвязи и с использованием ИИ представляются Собяниным. Рассказывают, что бюджет города вами украден бессовестно и безжалостно. Звонят худрукам и директорам московских театров. Не теряйте бдительность! — процитировал предупреждение из мэрии Запашный.



Ранее Запашный стал жертвой мошенников. В 2020 году злоумышленники представились дрессировщику в WhatsApp именем российского бойца ММА Алексея Олейника. Спортсмен попросил у Запашного в долг 50 тысяч рублей. Дрессировщик перевел мошеннику эту сумму. Через некоторое время полиция задержала троих мужчин в Санкт-Петербурге и Владикавказе, которые похитили свыше 4,5 млн рублей, в числе которых были и деньги Запашного.