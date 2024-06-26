На набережных столицы проходят бесплатные занятия по танцам

Танцы — это не только красиво, но и полезно: занятия ими помогают приобрести гибкость, красивую осанку и стройную фигуру. Благодаря фестивалю «Лето в Москве. Все на улицу!» у москвичей есть возможность освоить такие танцевальные стили как самба, бачата, кизомба и джаз-фанк. Занятия по этим видам танцев проходят на столичных набережных.

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Записаться на занятие могут как новички, так и профессиональные танцоры. Первая тренировка в танцевальном направлении джаз-фанк состоится 30 июня в «Лужниках», обучение чувственному танцу кизомба пройдет на набережной парка искусств «Музеон». А занятия для пар по таким танцам,как сальса, бачата и кизомба, проходят на Крымской набережной, передает официальный сайт мэра Москвы.

Площадки фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» можно встретить не только в скверах и вблизи районных центров, но и на городских набережных. Например, в субботу, 29 июня, жительниц столицы пригласили на занятие по мягкому женскому цигуну, которое пройдет на набережной Нагатинского Затона. Эксперт в области телесно ориентированной терапии покажет, как делать самомассаж стопы с воздействием на рефлекторные точки.