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Собянин: 29 и 30 июня в Москве пройдет масштабное празднование Дня молодежи

В парке культуры и отдыха "Ходынское поле" 29 и 30 июня пройдет фестиваль День молодежи. Для гостей подготовили выступления лекторов и экспертов, образовательные треки, творческие мастер-классы и другие мероприятия. Об этом передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на Сергея Собянина.

Собянин: 29 и 30 июня в Москве пройдет масштабное празднование Дня молодежи
© Портал мэра и правительства Москвы

Также на фестиваль прибудут делегации регионов – номинантов на премию "Молодежная столица России". Всего планируют приехать 400 молодых людей из Красноярска, Омска, Мурманска и Владивостока.

Ко Дню молодежи в Москве подготовили свыше 150 активностей на городских площадках. Посмотреть все события можно на сайте.

Ранее сообщалось, что на Тверском бульваре с 26 по 30 июня пройдет фестиваль "Папа и сын". Посетители могут сделать игрушки и аксессуары собственными руками, купить в торговых шале головоломки, арт-объекты и коллекционные предметы. Также горожане могут приобрести различные сладости.

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Сергей Собянин