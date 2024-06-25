Пенсионеры из Китая проехали восемь тысяч километров ради прогулки по Москве

Супружеская пара пенсионеров из Китая проехала в автодоме больше восьми тысяч километров, чтобы посмотреть Красную площадь. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает ТАСС.

© Сергей Шахиджанян/ТАСС

Ранним утром 25 июня иностранные гости припарковали свой дом на колесах возле здания ТАСС на Тверском бульваре. Затем 74-летний водитель Лю Чи Сан попросил одного из прохожих подсказать дорогу до Красной площади. По счастливой случайности, прохожим оказался корреспондент, который взял у путешественников небольшое интервью.

Лю Чи Сан вместе со своей 71-летней женой приехал в Москву из китайского города Куньмина. Оба они не знали ни русского, ни английского языка. Спросив дорогу, пара отправилась на девятичасовую прогулку по российской столице, пишет агентство.

17 июня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о росте турпотока из Китая в Москву.

Автопутешественник Павел Садчиков в свои 83 года объехал полмира, за его плечами посещение 131 страны. Осуществить заветную мечту он смог после выхода на пенсию. О том, что самое главное в таких поездках, он рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы».