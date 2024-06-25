Огромное облако в виде летающей тарелки сняли в небе над ВДНХ

В небе над ВДНХ заметили огромное облако в виде летающей тарелки. Кадрами необычного явления во вторник, 25 июня, поделился Telegram-канал «Москвач».

Смерч образовался на Калужском шоссе 6 июня. Кадрами со стихийным явлением поделился Telegram-канал «Москвач». На опубликованном ролике на землю спускается столб из облаков. Также, судя по видео, над шоссе идет сильный ливень.

Северное сияние наблюдали жители многих регионов России в ночь с 11 на 12 мая. Оно появилось в разных регионах после начала сильной магнитной бури класса G4. Полярное сияние, или Аврора, вызвано взаимодействием солнечных частиц с атмосферой Земли.

В апреле небо в столичном регионе приобрело необычные нежно-пастельные оттенки из-за прибывшего из пустыни Сахара песка.

В том же месяце сообщалось, что мгла накрыла Афины из-за большого количества африканской пыли, которую заносит в Грецию уже несколько дней. В итоге небо над греческой столицей стало красно-желтого цвета.

В марте Амурская область попала под влияние китайско-монгольской песчаной бури. Из-за этого небо над регионом приобрело оранжевый оттенок. Природный феномен был наиболее заметен в Благовещенске.