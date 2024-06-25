На территории музея-заповедника «Коломенское» появится новая прогулочная набережная

На территории музея-заповедника «Коломенское» в Москве обустроят новую прогулочную набережную.

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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова.

«Проект рассчитан на три года. В этом году приведём в порядок улицу Жужу и благоустроим 3,5 км набережной Москвы-реки от станции метро «Кленовый бульвар» в сторону Сабуровского моста», — заявил Бирюков.



В рамках первого этапа планируется создать прогулочную набережную с подходами к воде, беговой дорожкой, зонами развлечений для детей, павильонами общепита и проката.

Кроме того, будет реконструирована причальная площадь «Коломенское».

Ранее 360.ru сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ходе благоустройства парка Мира в Коломне. Работы должны быть завершены к августу.