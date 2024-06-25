«АукцЫон» выступит на Summer Stage

Экстравагантность, джазовая мелодичность, авангард и бесконечная импровизация. Всё это – группа «АукцЫон».

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«АукцЫон» выделялся на фоне остальных советских рок-групп почти с самого начала своего существования. Благодаря эклектичности творчества группы, их сложно вписать в рамки какого-либо стиля – за почти полвека существования группа стала успешным примером самобытности, на который многие коллективы равняются до сих пор.

Это музыка, под которую хочется сардонически смеяться, плакать и подпевать, раскачиваясь на стуле.

«Все в непонятных одеждах, поют что-то бредовое, кривляются, а зацепиться критикам не за что, – вспоминает бессменный лидер группы Леонид Фёдоров. – Мы же никаких лозунгов и идейных установок не озвучивали, ничего не провозглашали. "АукцЫон" занимался веселым музыкальным издевательством».



Увидеть своими глазами неповторимый перформанс легенд отечественной рок-музыки можно будет уже этим летом – 27 июня в 20:00 на сцене Summer Stage.

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