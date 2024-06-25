На столичных набережных пройдут мероприятия «Лета в Москве. Все на улицу!»

Площадки фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» можно встретить не только в скверах и вблизи районных центров, но и на городских набережных. Об этом рассказали столичном комитете по туризму.

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Например, в субботу, 29 июня, жительниц столицы пригласили на занятие по мягкому женскому цигуну, которое пройдет на набережной Нагатинского затона. Эксперт в области телесно ориентированной терапии покажет, как делать самомассаж стопы с воздействием на рефлекторные точки.

Кроме того, на набережной Южного речного вокзала состоится мастер-класс «Мультфильмы в руках». Специалист объяснит ребятам, как сделать сувениры в виде популярных анимационных героев.

Также в «Лужниках» состоится концерт «Шум волны», на котором выступят инструментальные коллективы. У Четвертого Каменского пруда на ВДНХ пройдет творческий мастер-класс «Течение Москвы-реки». На занятии все желающие смогут изобразить реку или виды города на бумаге или холсте, передает официальный сайт мэра Москвы.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» способствует развитию волонтерского движения в столице. Об этом накануне сообщила амбассадор сообщества «Волонтеры Москвы» Анастасия Журавлева.

Кроме того, в рамках фестиваля москвичи могут арендовать городские площадки на востоке столицы для проведения разных мероприятий.