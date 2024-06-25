День открытых дверей пройдет в двух государственных ветклиниках Москвы

Дни открытых дверей пройдут в государственных ветеринарных клиниках «Вешняки» и «Коптево» 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

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— В каждой из клиник у нас работают врачи с большим опытом, имеющие высшую и первую категорию, среди специалистов есть кандидаты и доктора наук. Чтобы продемонстрировать москвичам все возможности госветклиник и рассказать о цифровых сервисах и ветпомощи животным в столице, мы решили провести живую встречу с горожанами и пригласить владельцев животных на день открытых дверей, — рассказал председатель комитета Алексей Сауткин.



С 13:00 в учреждениях пройдут экскурсии в интерактивном формате. Все желающие смогут побывать в кабинетах, рассмотреть оснащение и технику, а также пообщаться с ведущими специалистами. В каждой из клиник запланировано посещение кабинетов амбулаторного приема животных, рентген-, УЗИ- и лабораторной диагностики, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, новый виджет, который облегчит владельцам домашних животных процесс записи к ветеринару, теперь доступен в личном кабинете на mos.ru.

Минприроды РФ разработало законопроект о нумерации домашних животных. Всем питомцам предлагают присвоить идентификационные номера, а их владельцы будут отчитываться в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».