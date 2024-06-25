В Гидрометцентре москвичам рассказали о погоде до конца июня

Июнь в Москве завершится хорошей летней погодой, которая в целом будет соответствовать норме. Всю неделю будет достаточно тепло, местами пройдут небольшие дожди, рассказал RT замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Начался июнь в Москве с превышения температурной нормы, которое держалось почти до 20 числа. В середине месяца наблюдалось превышение норм по осадкам, а завершится месяц почти без дождей, пообещал Цыганков.

Небольшие осадки возможны лишь сегодня и завтра, потом в столице будет облачно и сухо. Прогнозируется также северный, северо-западный ветер, в среду и четверг его порывы достигнут 15 м/с, в выходные – 3-8 м/с.

«Температуры ночные свежие и в принципе, соответствует норме. В пределах +11...+13 °С», — добавил синоптик.



1 июля, по его прогнозу, в Москве в ночные часы потеплеет до +15...+20 градусов, а в дневные температура воздуха повысится до +26...+31 градуса.

Напомним, метеорологи сообщали, что в первых числах июля температура воздуха в Москве останется в пределах 20-25 градусов тепла. Дожди если и будут, то незначительные – ливни не ожидаются.