Три аэропорта в РФ откроют duty free с алкоголем для внутренних рейсов

Аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово откроют магазины duty free со спиртным в зонах внутренних рейсов, только на этих трех объектах владельцы смогут выделить площади в стерильных зонах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Минфина в адрес кабмина и комитета Госдумы по экономполитике.

© РИА Новости / Алексей Майшев

По информации Минпромторга, сами магазины беспошлинной торговли заявили о невозможности установить на площадях других авиагаваней такие точки, так как ранее МВД потребовало организовывать такую торговлю только в зоне прилета.

Московские аэропорты изменили схему заходов на посадку

Отмечается, что ранее Минфин предложил до 30 июня 2026 года включительно разрешить продавцам duty free реализовывать спиртное в залах, которые расположены в зонах ожидания вылета внутренних рейсов и выдачи багажа. Идею поддержали в Минпромторге, Минэкономразвития и Минтрансе, говорится в документе Минфина.

До этого сообщалось, что средний чек одного пассажира внутренних линий составляет 349 рублей. В случае принятия проекта закона и разрешения на торговлю спиртным в аэропортах ожидается прирост прибыли на 33%, то есть около 115 рублей.

Ранее аэропортам, закрытым из-за близости к зоне СВО, пообещали финансовую поддержку.