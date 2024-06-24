Собянин рассказал об экскурсиях на предприятия для школьников

Больше восьми тысяч школьников побывали на производствах столичных предприятий. Об этом 24 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в соцсетях.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В минувшем учебном году промышленные предприятия провели для учеников 8–11-х классов, в том числе инженерных, свыше 400 экскурсий.

— К примеру, ребята побывали в особой экономической зоне «Технополис Москва», где в том числе делают чипы и лазерные системы, — написал мэр. — Также посетили завод по переработке электроники и бытовой техники.



Экскурсии на предприятия для школьников — практико-ориентированные, они помогают ученикам предпрофессиональных классов поближе познакомиться с разными специальностями. Промышленные производства особенно интересны будущим инженерам, которые хотят связать свою жизнь с разработкой новых приборов, материалов и технологий. На заводах они с удовольствием посещают лаборатории, где им показывают, как проходят различные исследования и испытания.

— Инженерные классы открыты в 225 школах столицы, — уточнил Сергей Собянин. — В них обучаются больше 10,8 тысячи детей — будущих высокотехнологичных специалистов.



У инженерных классов может быть технологический, химический, авиастроительный и космический профиль. Ученики углубленно изучают точные дисциплины. По статистике, более 90 процентов выпускников предпрофессиональных классов поступают в вузы по своему профилю. Будущие инженеры чаще всего выбирают университет «МЭИ», МГУ и Московский авиационный институт.