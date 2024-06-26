Астропрогноз на 26 июня - 2 июля: Рыбы, уделите внимание семье и дому

Овен

Никуда не деться от подсчетов: на что потратить, а где сэкономить. Второе предпочтительнее.

Телец

Есть возможность закрыть гештальт: отдать долги, и не только финансовые, упорядочить дела.

Близнецы

Не стройте наполеоновские планы: что успеете, то успеете. Лучше отдохнуть от трудов.

Рак

Для переживаний нет причин: и денег и сил хватит на жизнь.

Лев

Самое время, чтобы заняться собой. Дерзайте в личной жизни - смелым повезет.

Дева

Не помешает осторожность в общении - новые знакомства это, конечно, хорошо, но не сейчас.

Весы

Наступает время свершений, чреватое подвохами. Не поддавайтесь на провокации, и вперед.

Скорпион

Открытия, которые вы совершите, пойдут вам на пользу. Не бойтесь неизведанного.

Стрелец

Хороший период, чтобы заняться финансовыми вопросами, например ипотекой или арендой.

Козерог

Не стоит напрягаться: на звездах уже все решено. Съездите куда-то, развейтесь, дайте отдых уму.

Водолей

Одиночество вам поможет. Посмотрите на себя со стороны.

Рыбы

Семья и дом - в приоритете. Личная жизнь вас заждалась, вспомните о ней.

Погода

Дни хорошие и не очень

По долгосрочному прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ магнитные бури ожидаются 29 июня. Благоприятные июньские дни (по данным астрологов): 26 июня.