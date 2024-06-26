Астропрогноз на 26 июня - 2 июля: Рыбы, уделите внимание семье и дому
Овен
Никуда не деться от подсчетов: на что потратить, а где сэкономить. Второе предпочтительнее.
Телец
Есть возможность закрыть гештальт: отдать долги, и не только финансовые, упорядочить дела.
Близнецы
Не стройте наполеоновские планы: что успеете, то успеете. Лучше отдохнуть от трудов.
Рак
Для переживаний нет причин: и денег и сил хватит на жизнь.
Лев
Самое время, чтобы заняться собой. Дерзайте в личной жизни - смелым повезет.
Дева
Не помешает осторожность в общении - новые знакомства это, конечно, хорошо, но не сейчас.
Весы
Наступает время свершений, чреватое подвохами. Не поддавайтесь на провокации, и вперед.
Скорпион
Открытия, которые вы совершите, пойдут вам на пользу. Не бойтесь неизведанного.
Стрелец
Хороший период, чтобы заняться финансовыми вопросами, например ипотекой или арендой.
Козерог
Не стоит напрягаться: на звездах уже все решено. Съездите куда-то, развейтесь, дайте отдых уму.
Водолей
Одиночество вам поможет. Посмотрите на себя со стороны.
Рыбы
Семья и дом - в приоритете. Личная жизнь вас заждалась, вспомните о ней.
Погода
Дни хорошие и не очень
По долгосрочному прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ магнитные бури ожидаются 29 июня. Благоприятные июньские дни (по данным астрологов): 26 июня.