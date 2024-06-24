В Москве прошел показ фильма «Бессмертный Сталинград»

В Москве 22 июня состоялся показ документального фильма «Бессмертный Сталинград». Он прошел в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» при поддержке медиахолдинга «Русская Медиагруппа» и администрации МГИМО.

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Фильм снят в рамках патриотического проекта Студенческого союза МГИМО «От сердца к сердцу». Сюжет объединил подвиги, начало коренного перелома, личные истории из жизни детей Сталинграда, вклад в общее дело Победы, рассказ о современном Волгограде и людях, которые сегодня отстаивают интересы России.

В мероприятии приняли участие представители политики, культуры, общественники, руководство и жители Волгограда, студенты МГИМО и других университетов Москвы, волонтеры, школьники, члены патриотических организаций. Гостями вечера также стали звезды российской эстрады.

— Важно, чтобы те люди, которым сейчас 14–16 лет, не забывали о том, через что прошла наша страна много лет назад. Когда еще мы учились, казалось, что это не так давно. А сейчас все уходит в небытие, и я понимаю, как сложно нынешним школьникам себя отождествлять с теми событиями. Поэтому то, что делают ребята, которые снимали фильм, невозможно переоценить, — подчеркнул президент «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин.



В феврале показ фильма «Бессмертный Сталинград» прошел на площадке МГИМО, в марте — на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. 9 мая показ ленты состоялся на телеканале «ОТР».