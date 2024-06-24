Подвижной состав Замоскворецкой линии метро обновится за два года

Все поезда, курсирующие по Замоскворецкой линии столичного метро, заменят на новые за два года. Такое заявление сделал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сообщает ТАСС.

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Он напомнил, что 13 поездов "Москва-2024" уже работают на зеленой ветке. Согласно его презентации, представленной в ходе пресс-конференции в ТАСС, в 2026 году электропоезда Замоскворецкой линии полностью обновят на составы "Москва-2024" и "Москва-2026".

Ранее Собянин рассказал, что подвижной состав московского метро на 75% состоит из поездов современного поколения. По его данным, город каждый год приобретает порядка 300 вагонов. С 2010 года их доля в подземке увеличилась почти в шесть раз, а с 2020-го – почти на 20%.

Кроме того, пассажиропоток на БКЛ за год увеличился на 30%. Благодаря этой линии участки метро разгрузились до 23%, на некоторых станциях стало свободнее на 40%, а пассажиры могут экономить в пути до 45 минут в день.