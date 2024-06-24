Синоптик высказалась о приходе 33-градусной жары в Москву

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом «360» опровергла информацию о том, что в конце недели температура воздуха в столице повысится до плюс 33 градусов. Lenta.ru

«Всю неделю будет преобладать северный ветер, а это значит, что прогрев будет только за счет трансформации, а не за счет адвекции. А вот эти +33 градуса возможны только тогда, когда идет сначала адвекция теплого воздуха, а потом этот теплый воздух еще и трансформируется при солнечной погоде», — объяснила специалист. News.ru

В отдельных районах могут быть «всплески» температуры воздуха, однако до +33 градусов, вопреки некоторым сообщения, она не поднимется, заверила Позднякова. Газета.Ru