Московский зоопарк показал кадры с гуляющим камышовым котом Заури

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в своем Telegram-канале кадры камышового кота Заури. На фото видно, как животное наслаждается солнечными лучами и гуляет по своей «зеленой фазенде».

© t.me/svetlanaakulova1/2957

Камышовый кот Заури желает всем хорошего солнечного дня и передает приветы со своей зелёной фазенды, — подписала Акулова фотографии.



Камышовый кот прибыл в Московский зоопарк в октябре 2016 года из зоопарка Франции полугодовалым котенком. После необходимого карантина его поселили на экспозиции «Фауна России». Его вольер очень хорошо оборудован: здесь есть и где полазить, и где спокойно посидеть, наблюдая за птицами на ближайших деревьях.

Известно, что в отличие от домашнего кота камышовый с удовольствием плавает, ныряет и даже охотится на рыбу. Данный вид животных включен в Конвенцию о международной торговле редкими животными и растениями. Камышовый кот занесен в Красную книгу России, на территории нашей страны обитает примерно 500 особей.

Ранее Светлана Акулова опубликовала видео, на котором панда Катюша решила подразнить маму Диндин во время отдыха в вольере. На опубликованных кадрах малышка свесилась головой вниз с бревенчатой конструкции, под которой расположилась ее родительница. Катюша пыталась задеть лапкой Диндин, а мама не сопротивлялась и резвилась вместе с дочкой.