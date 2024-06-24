В столичном регионе объявили «желтый» уровень опасности

«Желтый» уровень опасности объявили на среду, 26 июня в столичном регионе. Меры введены из-за порывистого ветра. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщило агентство городских новостей «Москва».

— «Желтый» уровень опасности из-за ветра объявлен в столичном регионе на среду, — говорится в сообщении Telegram-канала «Агентство «Москва».



Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что скандинавская прохлада сохранится в Москве в понедельник, 24 июня. Он отметил, что обойдется без существенных осадков, лишь в северной части области местами возможны небольшие дожди.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе самыми холодными днями в столице будут среда и четверг, это связано с влиянием холодных воздушных масс. Дневная температура будет колебаться от 19 до 24 градусов, а ночная — от 9 до 14 градусов.

Июнь 2024 года в столице стал самым «мокрым» за всю историю метеорологических наблюдений, превысив предыдущий рекорд, установленный в 1942 году.