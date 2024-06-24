Милая «атака» панды Катюши на маму Диндин попала на видео

Панда Катюша решила подразнить маму Диндин во время отдыха в вольере. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале опубликовала милую «атаку» медвежонка. На опубликованных кадрах малышка свесилась головой вниз с бревенчатой конструкции, под которой расположилась ее родительница. Катюша пыталась задеть лапкой Диндин, а мама не сопротивлялась и резвилась вместе с дочкой.

Кто кого перетянет: Диндин Катюшу вниз или Катюша Диндин наверх? — написала Акулова.



Подписчики заметили, что малышка любит дразнить маму, и назвали ее «Катюшей-приставушей». Другие удивились, как быстро растет бамбуковый медвежонок, и в шутку добавили, что скоро Катюша и Диндин будут в одной весовой категории.

Накануне Катюша решила устроить отдых на своем «троне» в вольере, но быстро утомилась. На опубликованных кадрах панда сначала увлеченно играла с резиновым кольцом, а потом, устав от развлечений, стала медленно засыпать.

Ранее Акулова опубликовала видео, на котором Катюша забирает у мамы Диндин веточку бамбука. Чтобы дотянуться и спасти родительницу от переедания, малышке пришлось растянуться в шпагате между двумя бревнами. После того как маленькой панде удалось забрать бамбук, она ловко вернулась на бревна. Устроившись поудобнее, медвежонок принялся обедать.