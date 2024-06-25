Москва возглавила национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах

Москва стала лидером национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах, значительно улучшив показатели строительной отрасли. Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, подготовленного Агентством стратегических инициатив, были представлены на XXVII Петербургском международном экономическом форуме. Всего в рейтинге приняло участие 85 регионов и учитывалось 70 различных показателей, в том числе оценивающих эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство и по вводу объектов в эксплуатацию. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Сергей Лёвкин.

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Для анализа факторов в сфере строительства Агентство стратегических инициатив проводило опрос среди застройщиков, которые оценивали работу органов власти по сокращению административных барьеров, оптимизации количества и сроков процедур в стройке. Так, по первому фактору «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство» среднее время получения разрешения сократилось с 57,38 до 55,50 рабочих дней, а среднее количество процедур по выдаче разрешения на строительство уменьшилось с 5,21 до 5,16 процедур. По второму фактору «Эффективность процедур по вводу объекта в эксплуатацию» среднее время получения разрешения на ввод сократилось с 39,35 до 32,57 рабочих дней, а среднее количество процедур для получения разрешения на ввод объектов — с 7,97 до 6,83.