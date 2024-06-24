Пропавший во время шторма в Москве северный олень нашелся

Северный олень по кличке Афоня, сбежавший с «Зоофермы Шихово» за Зеленоградом из-за шторма и грозы, нашелся. Об этом сообщили представители фермы.

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Оленя обнаружили в селе Подъячево. Животное было напугано и искусано слепнями.

— У нас отличные новости! Афоня нашелся! Мы благодарим всех за оказанную помощь в поисках, за информационную поддержку. Отдельная благодарность Ивану и Алексею из Подъячево. Они нашли и увидели оленя вчера и показали нам место, которое вчера мы изучили, оставили ягель и сегодня приехали, чтобы проверить. Афоня вышел к нам, — говорится в сообщении в Telegram-канале.



На прошлой неделе Афоня испугался грозы и сбежал с фермы.

В марте орангутан сбежал из вольера в столичном зоопарке «Планета обезьян» на Калужском шоссе.

Другой случай произошел в январе сбежавшую из зоопарка в Шотландии японскую макаку в течение трех дней искали при помощи дронов с тепловизором. Обезьяну удалось заметить, когда она лакомилась орехами из кормушек для птиц, однако поймать ее никто так и не смог.