В Москве отметят День рождения Бабы-Яги

В Усадьбе Деда Мороза в Москве в предстоящие выходные, 29 и 30 июня, отметят День рождения сказочного персонажа Бабы-Яги, которой в этом году исполняется 400 лет. Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на пресс-службу усадьбы.

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В пресс-службе отметили, что на мероприятии появятся и другие персонажи русских сказок - Кощей Бессмертный, Леший, Кикимора, Василиса Премудрая, Водяной и Соловей разбойник и не только.

"Столько сказочных героев в одном месте можно увидеть только раз в год", - добавили в Усадьбе Деда Мороза.



Гостей ждут подарки от Бабы-Яги, игры, мастер-классы, представления, интерактивные квесты и шоу мыльных пузырей, фотозоны и арт-объекты. Вход свободный, без возрастных ограничений.

Художественный руководитель Московского продюсерского центра, руководитель структурного подразделения "Арт-платформа" Дмитрий Бикбаев до этого рассказал, что на более чем 90 площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" выступят театральные коллективы столицы. Также на фестивале обсудят перспективы развития частных театров.