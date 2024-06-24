В парке «Красная Пресня» пройдет музыкальный фестиваль «Солома»
Хедлайнер фестиваля в этом году — уральская группа «Обе Две».
В столице в девятый раз пройдет фестиваль «Солома» — один из самых атмосферных московских праздников под открытым небом. Этим летом его гости услышат еще больше современной музыки, а также познакомятся с молодыми и интересными артистами.
6 июля фестиваль «Солома» впервые пройдет в парке «Красная Пресня», а 24 августа — традиционно в саду «Эрмитаж».
В парке «Красная Пресня» праздник откроет выступление московской группы Les Rook с лиричной и веселой музыкой. Для команды это первый концерт на фестивале.
Впервые на празднике выступит группа Youjnee. Гости услышат музыку в стиле инди-поп с элементами R&B и неосоула.
Известный участник многих российских фестивалей и музыкальных проектов Лиза Матрешка презентует новый трек «Лучшая жизнь». Артист Beescus — первый рэпер в истории фестиваля, он исполнит музыку из своего нового альбома.
Продолжит праздник выступление мультижанровой группы «Андреграунд» во главе с Андреем Джиджиковым. Коллектив создает русскоязычную лирику, основанную на переживаниях и размышлениях.
Традицией стало выступление резидента «Соломы» — группы Shoo. Коллектив играет музыку на фестивале с 2015 года. В этот раз он презентует треки с нового мини-альбома «Комнаты». Кроме того, впервые гости услышат дуэт групп Shoo и «Андреграунд» — композицию «Счастливы».
Хедлайнер фестиваля этого года — уральская группа «Обе Две». Коллектив выступит в парке «Красная Пресня» в полном составе с музыкантами.
Начало фестиваля в 16:00, вход свободный. Подробное расписание можно посмотреть на сайте.
Фестиваль проводится при поддержке Департамента культуры города Москвы.