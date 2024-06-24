В Люблине построят еще один дом по программе реновации

В районе Люблино возведут жилой дом по программе реновации. Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству.

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Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка для возведения дома на территории площадью 1,7 гектара по адресу: Совхозная улица, земельный участок № 10а/2.

«Предельная площадь здания составит 49 тысяч квадратных метров. На первых этажах дома будут располагаться нежилые помещения. В них разместятся как технические помещения, так и социально-бытовые предприятия, что поспособствует развитию инфраструктуры района. Жителям также будет предоставлена благоустроенная территория с детской площадкой и зоной отдыха, приспособленной для родителей с колясками и маломобильных людей», — отметила Юлиана Княжевская.



Реализация программы реновации в Юго-Восточном административном округе началась в 2018 году. Переселение здесь охватило уже девять районов. В новые дома переехали около 26 тысяч человек, проживающих в Кузьминках, Капотне, Лефортове, Люблине, Нижегородском, Рязанском, Текстильщиках, Выхино-Жулебине и Южнопортовом.

«В районе Люблино по программе реновации в новые квартиры в 11 новостройках въехали свыше 4,5 тысячи человек. Ранее они проживали в 35 старых домах», — уточнил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.



Программу реновации утвердили в столице в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год было передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последнее время в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем возведения и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее о национальных проектах, реализуемых в городе, можно узнать на специальной странице.