Временные велополосы появятся в 26 районах Москвы

Таким образом, общая протяженность велополос в столице достигнет 590 километров.

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В 26 районах столицы Центр организации дорожного движения (ЦОДД) организует временные велополосы и велодорожки. Это 35 километров маршрутов почти на 30 улицах. Новая велоинфраструктура станет доступна более чем для 2,7 миллиона горожан.

«Велосипеды и самокаты — популярный транспорт в столице, поэтому мы будем запускать больше выделенной инфраструктуры для безопасных поездок москвичей. Это соответствует задаче, поставленной Сергеем Собяниным. Общая протяженность велополос в этом году достигнет 590 километров», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



Пользуясь новой инфраструктурой, москвичи смогут экономить время в дороге. Например, в Гольянове велополоса соединит квартал между МКАД и Лосиным Островом со станцией метро «Щелковская». На велосипеде этот путь получится преодолеть за 15 минут. Это вдвое быстрее, чем на автобусе, и в 2,5 раза быстрее, чем пешком.

В Шипиловском проезде создадут велополосу длиной шесть километров. Она свяжет станции МЦД-2 Москворечье и Царицыно со станцией метро «Орехово» и торговым центром.

Велоинфраструктура активно развивается. В прошлом году в Москве было доступно около 512 километров велополос и велодорожек — это на две трети больше, чем в 2020 году. Сеть велополос создается в центральной части города, где много точек притяжения и плотность перемещений больше, а также в других округах, с каждым годом захватывая новые районы. В каждом сезоне на улицах столицы появляются временные велополосы, благодаря которым можно быстрее и безопаснее строить маршруты и передвигаться по городу на велосипеде или самокате. В то же время на второстепенных и внутрирайонных улицах появляются велозоны и «медленные» улицы совмещенного движения с ограничением скорости до 30 километров в час.

Особое внимание уделяется безопасности поездок. Для этого специалисты ЦОДД анализируют решения прошлого года, расширяют велополосы и велодорожки и связывают их для непрерывности маршрутов, обозначают траекторию на перекрестках, устанавливают светофоры и навигационные указатели.

Кроме того, в 2024 году ЦОДД продолжит развивать веломаршрут «Зеленое кольцо». На нем появятся новые знаки, разметка, навигационные указатели и велостелы. Кроме того, в городе обновят разметку 60 километров велополос и установят новые велосветофоры.