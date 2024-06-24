Москвичей призвали готовиться к субтропической жаре

Скандинавское лето в Москве сменится субтропической 30-градусной жарой, в предстоящее воскресенье ожидается до плюс 33 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его цитирует Агентство городских новостей «Москва».

По словам синоптика, в пятницу в столице начнется потепление, днем термометры покажут плюс 23-28 градусов. Кратковременные дожди небольшой интенсивности вероятны только в среду, когда пройдет атмосферный фронт.

«К выходным центр этого барического максимума сместится к столичному региону. Адвекция свежего воздуха прекратится, ветер с северного ослабеет почти до штилевого, облака поредеют, и активное летнее солнце станет усердно прогревать приземный воздух», — поделился специалист.



В выходные температура будет на 5-6 градусов теплее положенного по многолетним наблюдениям и будет соответствовать климатическим показателям субтропического Сочи. Между тем индекс ультрафиолетового излучения возрастет до высокого класса опасности — 7 единиц. С 30-градусной жары начнется и июль, заключил Тишковец.

Ранее специалист прогностического центра «Метео», синоптик Александр Ильин рассказал, что в июле москвичей ждет меньшее количество осадков, чем в июне. В среднем температура воздуха будет находиться в пределах от 22 до 27 градусов тепла.