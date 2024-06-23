Собянин прокомментировал атаку на Севастополь

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Собянин выразил «самые искренние соболезнования» родным и близким погибших.

Он подчеркнул, что столичные врачи были направлены для оказания необходимой помощи, а московские клиники готовы принять пострадавших.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что специальный борт направили из Москвы за детьми, которые находятся в реанимации после обстрела города.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Как рассказал военкор Алексей Живов, ракеты на Севастополь якобы наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Официально эти данные не подтверждены. Впоследствии в Минобороны заявили, что за ракетный удар по городу несут ответственность США.

Согласно информации Минздрава, в результате атаки травмы и ранения получили более 120 человек. Следственный комитет завел дело о теракте.