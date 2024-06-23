Собянин: Электронная медкарта в школах позволяет экономить время москвичей

В столице медицинские карты для образовательных учреждений уже три года оформляются в электронном виде. Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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За последние три года у родителей детей, которые собираются идти в детский сад или школу, отпала необходимость самостоятельно относить медицинскую карту из поликлиники в образовательное учреждение. Сейчас она оформляется врачом в электронном формате, и при появлении новой информации карта автоматически дополняется.

— Раньше родителям приходилось после оформления медкарты относить ее из поликлиники в образовательное учреждение. Теперь медкарта создается врачом в поликлинике в электронном формате, — объяснил Собянин.



Информация в документе автоматически обновляется с использованием данных из системы ЕМИАС и может быть просмотрена в медицинском кабинете образовательных учреждений через систему «ЕМИАС.Школа», передает официальный сайт мэра Москвы.

В ближайшие три года в Москве планируется построить свыше 100 детских садов. Например, за это время в городе возведут дошкольное учреждение с бассейном на 350 мест на улице Дубнинской, на 300 мест — на Сиреневом бульваре, на 225 мест — в Пресненском районе, а также на Сормовской улице — на 300 мест.