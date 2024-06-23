Пространство для отдыха и занятий спортом благоустроят в Кузьминках

В районе Кузьминки на юго-востоке Москвы построят новое общественное пространство. Об этом в воскресенье, 23 июня, рассказали в комплексе городского хозяйства столицы.

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Оно появится на отрезке от дома 28, корпуса 2 на Окской улице до Зеленодольской улицы. Сейчас здесь пустующая территория, где раньше была только небольшая спортивная зона.

На участке площадью четыре гектара организуют места для любителей спорта, несколько детских и спортивно-игровых площадок, зоны отдыха.

Также тут появится каток с искусственным льдом. Рядом с ним построят трибуны и зоны для воркаута. Все зоны отдыха и активного досуга соединят дорожками, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 20 июня сообщил, что восемь общественных пространств благоустроят на востоке столицы в 2024 году. В Преображенском районе обустроят стритбол-площадки, тренажеры, турники, столы для настольного тенниса, а также качели под навесом.

Жители дома по улице Краснобогатырской в Богородском районе Москвы взяли на себя инициативу на обустройство «народной тропы», которая служит путем от дома до ближайшей школы или остановки. Ее сделают более удобной, комфортной и безопасной.