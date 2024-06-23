Собянин рассказал о масштабной летней программе в «Лужниках»

Летом в «Лужниках» пройдут интересные спортивные мероприятия. Все активности бесплатные, на некоторые из них нужна регистрация. Об этом в воскресенье, 23 июня, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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День Московского спорта пройдет 6 июля. Состоятся соревнования, показательные выступления спортсменов, мастер-классы и открытые тренировки.

— С 16 по 20 июля во Дворце гимнастики пройдет Международный шахматный форум Moscow Open 2024. Зрители увидят соревнования юных спортсменов и показательные поединки с участием гроссмейстеров, — написал Собянин в своем Telegram-канале.



3 августа пройдет «Ночной забег». Семейный фестиваль «Московский День физкультурника» пройдет 10 и 11 августа.

Благотворительный фестиваль «Город неравнодушных» пройдет 6 и 7 июля в Саду имени Баумана. Можно посетить ярмарку, где можно будет приобрести вязаные игрушки, текстиль, посуду и свечи. Также все желающие смогут выбрать питомца из приютов.

Ежегодный городской фестиваль «Ретрорейс» состоится на Воробьевых горах 14 июля. Под открытым небом можно будет увидеть городскую технику и автомобили 1980–1990-х годов, посетить просветительские и развлекательные мероприятия для всей семьи.