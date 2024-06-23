Москвичам посоветовали отправляться за грибами в ближайшее время

Жителям Москвы в ближайшее время можно отправляться за грибами. Об этом в беседе с агентством «Москва» заявил миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

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По его словам, скоро в столичном регионе закончится первая летняя «грибная волна». Примерно через неделю наступит «грибной провал», пояснил эксперт.

Миколог заметил, что сейчас можно успеть собрать белые грибы, лисички, подберезовики и подосиновики. Он напомнил, что в лесах Москвы и Подмосковья встречается около 20 видов съедобных грибов. Вишневский добавил, что второй «грибной волны» жители столицы дождутся только в августе.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области нашли редкий гриб лопастник Келе. По словам биолога Рината Султанова, он так малоизучен, что до сих пор неизвестно, можно ли употреблять его пищу.