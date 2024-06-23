В Москве установят указатели, ведущие к 60 объектам здравоохранения

В 2024 году специалисты городского хозяйства установят новые навигационные таблички, указывающие путь к 60 объектам здравоохранения. Об этом сообщил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеслав Торсунов.

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«Установка городских указателей к медучреждениям является важным аспектом обеспечения доступности и удобства получения медицинской помощи. Это особенно актуально в таких мегаполисах, как Москва, где существует множество объектов здравоохранения, что может затруднить поиск нужного адреса или маршрута. В этом году установим 173 указателя и 313 информационных полей, которые помогут найти дорогу к больницам и поликлиникам», — рассказал Вячеслав Торсунов.



Все работы планируется завершить до конца года. Среди медучреждений, к которым укажут путь новые таблички, — центр амбулаторной онкологической помощи Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» (Азовская улица, дом 22, строение 1), центр лекарственного обеспечения «Аптеки столицы» (Профсоюзная улица, дом 152, корпус 2), молочно-раздаточный пункт № 87 (Святоозерская улица, дом 10), а также ряд поликлиник и больниц.

Всего в 2024 году в Москве появится около 1,5 тысячи городских указателей и свыше 3,6 тысячи домовых табличек.

В столице с 2014 года реализуется программа создания единой системы навигации, которая является важной составляющей комфортной городской среды. Синие таблички с белыми буквами органично встроены в архитектурное пространство улиц. Они помогают москвичам и гостям города ориентироваться на местности и находить дорогу к нужным объектам.