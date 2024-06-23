Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В воскресенье в столице будет до +23 градусов, облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, лишь в Подмосковье местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Синоптик рассказал, что погода в столице будет обусловлена «барической седловиной» — областью давления между циклонами и антициклонами. Будет облачно с пояснениями, без существенных осадков. Только во второй половине дня на юге и западе Подмосковья местами пройдет небольшой дождь.

«Температура воздуха в столице плюс 21-23 градуса, по области плюс 19-24 градуса», — рассказал Тишковец.



По его словам, ветер северный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 742 мм ртутного столба, что ниже нормы.