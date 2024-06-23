Летний сезон начался на межрегиональных ярмарках в Москве

На межрегиональные ярмарки столицы начали привозить летний ассортимент продуктов. На прилавках появились сезонные овощи, фрукты, зелень из разных уголков страны и прохладительные напитки. Ярмарки работают во всех округах столицы с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.

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Сейчас можно купить малину и ежевику из Крыма, черешню из Краснодарского края, клубнику со Ставрополья, из Астраханской и Ростовской областей. Товар доставляют в расфасованном виде и в закрытом транспорте, где происходит постоянная циркуляция воздуха.

На прилавках можно купить рукколу, кресс-салат и базилик из Московской области и зеленый лук из Тамбовской. Также в июне начался огуречный сезон — он поставляется в Москву из множества регионов страны, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кофе не принято считать полезным напитком, многие люди даже стараются от него отказаться, но, как оказалось, правильное употребление этого напитка в нужном количестве способно продлить жизнь. Также какао обладает антиоксидантными свойствами, которые могут замедлить процессы старения.