Чем заняться на фестивале «Усадьбы Москвы» в это воскресенье

Гости узнают о том, где любил гулять Лермонтов и кто был прототипом персонажей грибоедовской комедии, сыграют в лапту и бирюльки, а также услышат, как звучит бальная музыка разных веков в стиле техно.

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Фестиваль «Усадьбы Москвы» подготовил для горожан и гостей столицы серию исторических и творческих мероприятий. Среди них лекции под открытым небом, подвижные игры, экскурсии и диджей-сеты.

Традицией фестиваля стало создание форматов мероприятий, которые связывают прошлое и настоящее, объединяют не только исторические места и эпохи, но и людей. Это, например, исторические пикники — угощения на природе и увлекательные лекции о русских классиках.

В 19:30 в саду имени Н.Э. Баумана состоится пикник «Горе от ума. Отражение жизни московского дворянства в комедии Грибоедова». Гостям расскажут, какие представители высшего общества стали прототипами персонажей известной комедии, а самые яркие фрагменты произведения прочтут вслух.

Написать настоящим гусиным пером письмо близкому человеку, запечатать его сургучом и отправить по нужному адресу можно будет в одной из столичных усадеб. Почтовая станция «Письма любимым» будет работать в музее-заповеднике «Царицыно», саду имени Н.Э. Баумана и во дворце графа Алексея Разумовского.

В усадьбе Валуево подготовили сеансы старинных подвижных игр на свежем воздухе. Начало в 12:00.

Там же состоится необычный диджей-сет «Технобал под открытым небом». Один из ведущих трек-мастеров сезона DJ Ksalimovv подготовил новую программу — с 16:00 до 19:00 будет звучать бальная музыка разных веков, но не в классическом исполнении, а в стиле техно.