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Синоптик Леус пообещал «скандинавскую прохладу» в Москве 24 июня

Скандинавская прохлада сохранится в Москве в понедельник, 24 июня.

Москвичам пообещали «скандинавскую прохладу»
© РИА Новости

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Сегодня столица останется под влиянием периферии скандинавского антициклона. В такой ситуации ветры северных румбов принесут в регион прохладу и обойдется без существенных осадков, лишь в северной части области местами возможны небольшие дожди, — рассказал синоптик.

По словам метеоролога, температура воздуха в городе будет находиться в диапазоне от плюс 20 до плюс 22 градусов. В Подмосковье столбики термометров будут держаться на отметке от плюс 18 до плюс 23 градусов.

Ветер северный, со скоростью 4–9 метров в секунду, передают «Метеовести.ру».

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какой будет погода в столице в последнюю неделю июня.

При этом специалист отметил, что июль порадует жителей столицы теплой погодой и меньшим количеством дождливых дней. В беседе с «ВМ» Александр Ильин рассказал, что во втором летнем месяце средняя температура за этот период на два–три градуса превысит среднемесячную температуру июня.

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