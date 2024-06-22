В Москве наградили победителей театральной премии "Гвоздь сезона"-2024

XXII церемония вручения театральной премии "Гвоздь сезона" состоялась в Бетховенском зале Большого театра. Главный приз "Большой хрустальный гвоздь" получил спектакль Театра имени Евгения Вахтангова "Генерал и его семья". Он был поставлен режиссером Светланой Земляковой по одноименному роману Тимура Кибирова, удостоенному в 2020 году и литературной премии - "Большая книга".

В этом году на Гран-при претендовали пять спектаклей, отобранных экспертным советом премии.

Помимо "Генерала и его семьи", это были: "Леопольдштадт" Российского государственного молодежного театра, "Лабардан-с" Студии театрального искусства, "Скоморох Памфалон" Театра "Центр драматургии и режиссуры", а также опера "Норма" Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Все они тоже получили награды - "Маленькие хрустальные гвозди" - как пожелание больших успехов в будущем.

Справка "РГ"

Премия "Гвоздь сезона" была учреждена Союзом театральных деятелей РФ в 2002 году. Это - профессиональная премия, присуждаемая один раз в год по итогам прошедшего театрального сезона. И вероятно, это единственная премия, в которой есть только одна номинация. Тем значительнее победа!