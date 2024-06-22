Электробусы вышли на маршрут № 539 на северо-востоке Москвы. Он проходит через Алексеевский, Бутырский, Мещанский, Останкинский районы и Марьину Рощу, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

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Теперь горожане могут комфортно добраться до 10 станций рельсового каркаса и важных социальных объектов.

"Москва – европейский лидер по количеству электробусов, уже более 1 700 инновационных машин отечественного производства работают на 127 маршрутах. Маршрут № 539 обслуживают четыре современных электробуса", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



Ранее электробусы заменили автобусы сразу на 2 маршрутах на северо-западе и северо-востоке столицы – т59 и 587. На первом маршруте будут каждый день работать 16 машин, а на втором – 4. Маршрут т59 соединяет станции метро "Сокол" и "Народное ополчение", а также Серебряный бор. Электробусы 587 помогут добраться от "Бибирева" до "Лианозова".

До этого стало известно, что аэроэкспрессы в Шереметьево в выходные дни июня будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной и прибывать на него же. Обычно аэроэкспрессы прибывают в аэропорт со станции Одинцово. Изменения связаны с работами на железной дороге.