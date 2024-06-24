Более 130 домов с замковыми камнями на фасадах отремонтировали в столице

В столице привели в порядок 133 дома с замковыми камнями на фасадах. Работы в них прошли в рамках городской программы капитального ремонта. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

© Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Замковый камень — это один из узнаваемых классических архитектурных элементов. Обычно он находится в вершине свода или арки часто над окном или дверью. Замковым его называют потому, что при выкладке его вставляют последним и он запирает другие клинчатые камни, придавая конструкции прочность. В более поздней архитектуре такой элемент часто выполняет декоративную функцию.

Сандрики с замковыми камнями на Малой Полянке

Один из домов, окна которых выделены замковыми камнями, находится по адресу: улица Малая Полянка, дом 10. Здание построено в 1910 году по индивидуальному проекту архитектора Капитолия Дулина. Симметричный главный фасад выделен балконами и завершен аттиковым этажом. Окна декорированы сандриками с замковыми камнями, филенками, внешними подоконниками и наличниками. Межоконные пространства четвертого — пятого этажей оформлены лаконичными пилястрами.

Капитальный ремонт здесь прошел в 2022 году. Особое внимание специалисты уделили сохранению исторического портрета дома, возведенного в стиле эклектики. Они привели в порядок подвал, крышу и фасад, а также заменили ряд инженерных систем.

На первом этапе капитального ремонта стены расчистили от накопившихся загрязнений. Потом заделали трещины современным строительным раствором и произвели локальную вычинку кирпичной кладки, а места намокания обработали антигрибковым составом. Декоративные элементы, в том числе расположенные на фасаде замковые камни, бережно восстановили и окрасили в белый цвет. На завершающей стадии специалисты обновили штукатурный слой и нанесли современную краску на акриловой основе цвета «светло-бежевый шамуа».

Кроме того, в рамках капитального ремонта установили новую дверь и обновили входную группу единственного подъезда дома. После заменили отливы и наружные водостоки, расчистили и привели в порядок подвал. На крыше дома мастера отремонтировали стропильную систему, заменили обрешетку и кровельное покрытие. Все деревянные элементы обработали огнебиозащитным составом. Чердачное помещение утеплили плитами из минеральной ваты.

Клинчатые замковые камни на проспекте Мира

Еще один дом с замковыми камнями находится по адресу: проспект Мира, дом 124, корпус 17. Восьмиэтажное здание построили в 1955 году по индивидуальному проекту Макса Гунгера в стиле советской неоклассики. Фасады облицованы керамической плиткой. Высокие окна первого этажа выделены рустованными клинчатыми перемычками. Входную группу также венчает замковый камень.

Капитальный ремонт провели в 2022 году. В здании обновили фасад, крышу, подвальное помещение, а также заменили ряд инженерных систем. Специалисты промыли и расчистили стены от накопившихся загрязнений, заделали швы и восстановили кирпичную кладку. На места намокания нанесли современную антигрибковую защиту, а затем обработали специальным средством, чтобы защитить фасад от агрессивного воздействия осадков.

Архитектурным элементам вернули их первоначальный вид: отремонтировали барельефы, восстановили венчающий карниз с прямоугольными сухариками. Различные детали фасада, в том числе клинчатые замковые камни, окрасили в бледно-коричневый цвет согласно колористическому решению.

Клинчатые камни над арочными окнами на Кубанской

В 2023 году специалисты восстановили здание по адресу: улица Кубанская, дом 12, строение 1. Над его арочными окнами хорошо видно клинчатые камни. Это здание возвели в 1938 году в неоклассическом стиле. Нижние два этажа акцентированы рустом и отделены от верхней части карнизом сложного профиля. Еще одна особенность дома — оконные проемы разной формы. Входные группы оформлены порталами-полуарками и замковыми камнями над ними.

Команда специалистов привела в порядок фасад и заменила ряд внутренних инженерных систем здания. Работы начались с расчистки наружных стен от накопившихся загрязнений и отбивки отслаивающихся частей штукатурки. Потом были обработаны места намокания антигрибковым составом, отремонтирован гладкий и рустованный штукатурный слой стен. Кроме того, специалисты восстановили архитектурные элементы и окрасили фасад в жемчужно-белый цвет.

Одновременно ремонтировали входные группы и откосы. Позднее привели в порядок балконы, обновили цоколь и навесили новые водосточные трубы. В рамках капитального ремонта в доме также заменили стояки центрального отопления и системы электроснабжения.