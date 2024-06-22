Деревья в память о павших героях высадили у Музея Победы

Около Музея Победы прошло финальное мероприятие ежегодной международной акции «Сад памяти». В День памяти и скорби на территории мемориального комплекса на Поклонной горе высадили 20 деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом в субботу, 22 июня, рассказали в пресс-службе музея.

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— Традиционно акция стартует в марте в Крыму, а заканчивается 22 июня в Москве. В ходе этой акции уже высажены десятки миллионов деревьев. Главное — и жители России, и жители других стран всеми семьями выходят в лес и сажают новые молодые деревья, — поделился глава Рослесхоза Иван Советников.



Отмечается, что главная цель — это высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Эта акция также решает задачи сохранения и восстановления лесного фонда, позволяет участникам акции снижать свой углеродный след.

В ночь с 21 на 22 июня у стен Музея Победы стартовала всероссийская акция «Свеча памяти». В мероприятии поучаствовало пять тысяч человек. В 00:00 по московскому времени на площади перед учреждением минутой молчания почтили память погибших.