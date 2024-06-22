Электробусы вышли на маршрут № 539 на северо-востоке Москвы

Электробусы вышли на маршрут № 539 на северо-востоке столицы. Ранее здесь курсировали автобусы. Маршрут проходит через пять районов (Алексеевский, Бутырский, Марьина Роща, Мещанский, Останкинский) — от станции метро «Тимирязевская» и одноименной станции первого Московского центрального диаметра (МЦД) до Рижского вокзала. Теперь жителям стало комфортнее добираться до 10 станций рельсового каркаса и важных социальных объектов. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Москва — европейский лидер по количеству электробусов, уже более 1700 инновационных машин отечественного производства работают на 127 маршрутах. Маршрут № 539 обслуживают четыре современных электробуса. Мы продолжаем выпускать экологичный электротранспорт на линии по поручению Сергея Собянина», — добавил Максим Ликсутов.



Экологичный транспорт делает поездки пассажиров еще более комфортными, а негативное воздействие на окружающую среду снижается. Замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год.

Москва в числе мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта, город номер один в Европе по числу электробусов. Первые образцы российского производства вышли на маршруты в столице в сентябре 2018 года. Они обслуживаются по контрактам жизненного цикла. Это означает, что в течение 15 лет с момента передачи в парк Мосгортранса производитель несет полную ответственность за техническую исправность каждой машины.

С 2022-го в город поставляют электробусы улучшенной комплектации. От более ранних их отличает ряд преимуществ, в том числе адаптивное освещение салона — оно меняется от холодного к теплому в 14:00 для комфорта пассажиров. Помимо этого, передний указатель маршрута стал больше на 18 процентов (теперь его стало заметнее издалека), электроотопитель салона не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру, а запас хода увеличен с 40–50 до 80 километров — электробус едет дальше после подзарядки, при этом вес машины остался прежним.

В этом году ПАО «КамАЗ» и ЛиАЗ стали поставлять в парки Мосгортранса электробусы в обновленном дизайне. На дорогах столицы курсирует уже более 70 таких моделей.

Инновационный транспорт сегодня обслуживают на девяти площадках. Для запуска новых электробусных маршрутов Москва начала строить специальные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе дом для электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы вышли на маршруты в 15 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий дом для электробусов «Салтыковка» в ВАО. Он обслуживает маршруты на востоке города.

С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры еще больше экологичного транспорта выйдет на линии, заменив автобусы. Современная техника сделает поездки москвичей и гостей столицы комфортнее, снизив влияние на окружающую среду.