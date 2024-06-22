Благотворительный фестиваль «Город неравнодушных» пройдет 6 и 7 июля в Саду имени Баумана. Об этом в субботу, 22 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— В программе — ярмарка с участием городских НКО, где можно будет приобрести вязаные игрушки, текстиль, посуду, свечи и другие товары. Все средства от продажи пойдут на помощь подопечным некоммерческих организаций, — написал Собянин в своем Telegram-канале.



Он также отметил, что на фестивале все желающие смогут выбрать питомца из приютов. В развлекательной программе — DJ-сеты, творческие мастер-классы, летний кинотеатр, стендап и благотворительный квест.

«Город неравнодушных» пройдет в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Всего запланировано больше 40 видов активностей.

Показательные выступления кинологической службы добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» пройдут 23 июня в 18:00 в парке 850-летия Москвы. Кинологи-волонтеры расскажут о самой организации, породах собак-поисковиков и об особенностях работы с питомцами.