Платонов прокомментировал технический пуск первого участка Троицкой линии метро

Строительство Троицкой линии метро — это масштабный проект, который значительно улучшит транспортную ситуацию в столице для миллионов москвичей. Ввод ее первого участка открывает новые пути развития города. Об этом в субботу, 22 июня, рассказал президент Московской торгово-промышленная палаты (МТПП) Владимир Платонов.

— Ветка, идущая от БКЛ в сторону Новой Москвы, дает дополнительный стимул к развитию экономики этих территорий: повышается спрос на жилую и коммерческую недвижимость вдоль линии. Также снижается нагрузка на автомобильные дороги и развязки, «старые» линии метро и общественного транспорта, — сообщил Платонов.



Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 21 июня, написал в своем Telegram-канале, что он провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро от станции «Новаторская» до станции «Тютчевская».

Уточняется, что длина первого пускового участка составляет 8,3 километра, он включает станции «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская».