Собянин пообещал улучшить движение на московских дорогах

В Москве продолжается работа над улучшением улично-дорожной инфраструктуры. Об этом мэр города Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, сейчас на востоке столицы ведется строительство многоуровневой развязки на пересечении Открытого шоссе и Московского скоростного диаметра. Мэр обещает, что она значительно улучшит доступность районов Богородское и Метрогородок.

Кроме того, будет обновлен участок Киевского шоссе рядом с поселком Селятино. На данный момент обустраивается эстакада над шоссе. После завершения работ увеличится пропускная способность трассы М-3 и юго-западного участка ЦКАД, а также улучшится доступность некоторых сел и деревень в Подмосковье.

На западе Москвы будет улучшена транспортная доступность квартала №7 района Кунцево. Согласно расчетам, работы закончатся в следующем году.

В сентябре текущего года планируется достроить транспортный узел у станции метро «Рассказовка». «Разделим пешеходные и транспортные потоки, сделаем комфортные зоны пересадки, улучшим транспортное обслуживание прилегающих районов», — написал Собянин.

Ранее Собянин и первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова подписали соглашение об оплате проезда в метро цифровым рублем.