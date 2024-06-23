Акция «Свеча памяти» прошла в филиалах Музея Победы

В филиалах Музея Победы — у Ржевского мемориала Советскому солдату и в Красногорском филиале — прошла Всероссийская акция «Свеча памяти». Ее участники зажгли сотни свечей в память о подвиге тех, кто отдал свои жизни в борьбе с нацизмом.

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В час начала Великой Отечественной войны, в четыре утра, участники акции собрались у подножия монумента Ржевского мемориала Советскому солдату и почтили память павших минутой молчания, возложили цветы и зажгли свечи.

Накануне вечером здесь также состоялся ежегодный концерт-реквием «Мы этой памяти верны». В ночь на 22 июня свечи память зажгли и в Красногорском филиале Музея Победы.

Как рассказала директор Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова огонь для свечей взяли от Вечного огня с Мемориала Победы на Красной горке.

— Из десятков зажженных свечей участники памятного мероприятия выложили надпись «1418» и почтили память 27 миллионов советских граждан, погибших в годы войны, минутой молчания, — пояснила Любенкова.



В День памяти и скорби, 22 июня, завершился проект «День кадетского класса в Музее Победы» 2023/24 учебного года. В нем поучаствовали около четырех тысяч школьников из столицы.