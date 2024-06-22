В метро Москвы временно закрыли один участок БКЛ

В московском метро с 22 июня временно закрыли участок «Деловой центр» — «Шелепиха» — «Хорошевская» Большой кольцевой линии, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Этот отрезок подземки планируют интегрировать в Рублево-Архангельскую линию. Там построят новые тоннели и заменят инженерные системы.

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С сегодняшнего дня временно закрыт участок «Деловой центр» — «Шелепиха» — «Хорошевская» Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Его интегрируют в Рублево-Архангельскую линию, — сказано в сообщении.



Жителей и гостей столицы попросили пользоваться Филевской и Солнцевской линиями, МЦК, а также первым и четвертым Московскими центральными диаметрами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе создали самую маленькую схему метро в мире: на площади всего два квадратных сантиметра нанесены все 430 станций метро. Размер линий практически в два раза тоньше человеческого волоса и в 13 раз меньше, чем на схемах в метро. Удивляет и размер названий станций: 15 микрон или 0,015 миллиметра.

Вице-президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Владлен Максимов недавно заявил, что новая реформа, направленная на торговлю в вестибюлях метро, должна давать покупателям доступ к товарам импульсного спроса. При этом он добавил, что не понимает, как можно установить в таких местах пункты выдачи заказов.