Собянин обратился к ветеранам в День памяти и скорби

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 22 июня, обратился к ветеранам Великой Отечественной войны в День памяти и скорби.

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— В этот день 83 года назад фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. На фронте и в тылу люди проявили массовый героизм, стойкость и самоотверженность. Не щадя себя, сражались с захватчиками, приближали Великую Победу. Война унесла десятки миллионов жизней. Боль невосполнимой утраты вошла в каждую семью. Спустя годы, десятилетия – никто не забыт и ничто не забыто, — сказал Собянин.

По случаю Дня памяти и скорби по всей стране проводят памятные мероприятия, возлагают венки и цветы к памятникам Великой Отечественной войны, передает официальный сайт мэра Москвы.

В ночь с 21 на 22 июня у стен Музея Победы стартовала всероссийская акция «Свеча памяти». В мероприятии поучаствовало пять тысяч человек. В 00:00 по московскому времени на площади перед учреждением минутой молчания почтили память погибших.

В Музее Победы открылась выставка ко дню памяти Маршала Советского Союза Георгия Жукова. В экспозицию вошли личные карманные часы маршала с гравировкой «ГКЖ», папка с документами полководца, уникальные письма и фотографии.