Собянин обратился к ветеранам в День памяти и скорби

Сергей Собянин направил послание ветеранам Великой Отечественной войны – жителям Москвы в День памяти и скорби. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

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В послании мэра Москвы, в частности, говорится:

«В этот день 83 года назад фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Великая Отечественная война стала священной борьбой за свободу и независимость Родины. На фронте и в тылу люди проявили массовый героизм, стойкость и самоотверженность. Не щадя себя, сражались с захватчиками, приближали Великую Победу. Война унесла десятки миллионов жизней. Боль невосполнимой утраты вошла в каждую семью. Спустя годы, десятилетия – никто не забыт и ничто не забыто. Мы бережно храним память о защитниках Отчизны и передаем это наследие следующим поколениям. Вечная слава и вечная память погибшим в годы Великой Отечественной войны!».



День памяти и скорби в России отмечается 22 июня. В стране проводят памятные мероприятия, возлагают венки и цветы к памятникам Великой Отечественной войны.

В столице все желающие смогут присоединиться к мероприятиям, посвященным 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны, – акциям «Линия памяти», «Вахта памяти. Вечный огонь» и «Свеча памяти».