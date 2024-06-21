Более 1,5 миллиона анализов качества воды провели в Москве с начала года

С начала 2024 года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели более 1,5 миллиона анализов качества воды. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— В настоящее время состояние воды анализируется по 184 физико-химическим и биологическим показателям, контроль начинается с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине для получения полной картины состояния водоемов, — заявил Бирюков.



Исследования воды, которая поступает в краны москвичей, показали, что она соответствует всем требованиям и нормативам. Заместитель мэра напомнил, что каждый день город потребляет почти три миллиона кубометров воды. В столице проложено около 13 тысяч километров водопроводных сетей, поэтому эта сложная система требует постоянного контроля, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Специалисты заменят системы энергоснабжения в более чем 400 столичных многоквартирных домах в рамках реализации программы капитального ремонта. Всего в программу капремонта включено свыше 29 тысяч домов, общая площадь которых превышает 290 миллионов квадратных метров.